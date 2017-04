Renaud Vianney Ruiz Jonasz dans 100% Live

publié le 16/04/2017 à 16:01

Sur la route avec RTL jusqu'en septembre, vous avez encore quelques dates pour voir l'événement musical, le Phenix tour de Renaud, le 18 à Bourges, le 28 à Dunkerque, le 2 mai à Lyon.

Vianney, lui aussi, s'en va présenter ses nouvelles chansons sur les routes de France, il sera le 20 avril à Bourges, le 28 à Châlons-sur-Saone, le 29 à Tinchebray.

Artiste multi-cartes, vous avez le choix pour voir Michel Jonasz, cinéma, théâtre et scène musicale. Il a repris sont piano voix avec Yves d'Angelo, il sera le 21 au casino d'Enghien et le 1er juin à l'Espce Fil de l'eau à La Wantzenau Et bien d'autres artistes passent près de chez vous, écoutez l'émission...

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Sur scène cette semaine

RENAUD - Dès que le vent soufflera (Live grand studio 27/05/1996)

VIANNEY - Je m'en vais (Live grand studio 26/11/2016)

Olivia RUIZ - Mon corps mon amour (Live grand studio 19/11/2016)

Michel JONASZ - La bossa (Live grand studio 01/02/2014)

Vincent DELERM - Fanny Ardant et moi (Live grand studio 15/10/2016)

IMANY - Silver Lining (Clap your hands) (Live grand studio 03/09/0/2016)

Alain CHAMFORT - Géant (Live grand studio 16/06/2012)

JAIN - Come (Live grand studio 06/02/2016)

Les Grands albums Woodstock Joe Cocker

Joe COCKER - With a little help from my friends (Live at Woodstock)

> Joe Cocker - With A Little Help From My Friends - Woodstock 1969 Durée : 07:58 |

Le live préféré d'Emmanuel Moire et Bruno Solo

Le live préféré de ; Emmanuel Moire

Damien RICE - The blower's daughter (Live from Union chapel)

Le live préféré de ; Bruno SOLO

Bruce SPRINGSTEEN - The promised land (Live Buenos Aires 1988)

> BRUCE SPRINGSTEEN- THE PROMISED LAND. (15-10-1988)

Les concerts à venir

