publié le 19/03/2017 à 16:01

Renaud continue son Phénix tour, demain à Niort, le 21 à Trezaléet le 22 à Alençon. Sous ses airs de jeune homme sage, Vianney est une véritable bête de scène, il faut absolument le voir sur scène il sera le 21 sur la scène du Bataclan, le 24 et 25 sur celle plus intime de la Cigale à Paris. Rag'N'Bone Man est le phénomène musical de ce début d'année, et il passe par a France le 23 à Avoriaz et le 27 à Paris à l'Elyséée Montmartre Si c'est votre turc le live, que vous chantez et n'avez pas encore signé avec un label, tentez votre chance et participez à Mon Premier Grand Studio. Et n'oubliez pas, faites un bon geste pour vos oreilles et pour les autres en achetant Mission Enfoirés

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Mon Premier Grand Stdudio

MON PREMIER GRAND STUDIO 2016 - Lancement de l'édition 2017

Nawel BEN KRAIEM - Ala jalek (Live grand studio (18/06/2016)

Nawel BEN KRAIEM est l'une des 4 lauréats de MON PREMIER GRAND STUDIO 2016, destiné a distinguer de jeunes artistes sur lesquels RTL parie pour l'avenir

Sur scène cette semaine

RENAUD - Marche à l'ombre (Live grand studio 27/05/1996)

VIANNEY - Pas là (Live grand studio 26/11/2016)

RAG'N'BONE MAN - Human (Live grand studio 28/01/2017)

Michel JONASZ - La bossa (Live grand studio 01/02/2014)

FRERO DELAVEGA - Le chant des sirènes (Live grand studio 11/10/2014)

Gauvain SERS - Héloïse (Live grand studio 31/12/2016)

COCOON - Stay (Live grand studio 24/09/2016)

Claudio CAPEO - Un homme debout (Live grand studio 25/06/2016)

AMIR - Master blaster (Live grand studio 25/06/2016)

Les Grands albums live COLDPLAY LIVE 2003

Coldplay - Clocks

> Coldplay - Clocks

Le live préféré de Isabelle Carré et IAM

Le live préféré de ; ISABELLE CARRÉ



David BOWIE - Modern love (Live 1989)

Le live préféré de ; IAM

James BROWN - I got you (I feel good) (Live BBC sessions 2004)

> David Bowie - Modern Love

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.