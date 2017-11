Ray Charles, Herni Salvador, Seal dans l'Heure du Jazz

publié le 19/11/2017 à 19:15

Encore des nouveautés, dont un nouvel extrait du très bel album d'Avishai Cohen qui était venu nous le présenter dans l'émission le 1er octobre.

Il y a aussi la très remarquée Melanie De Biasio, dont l'on va rapidement reparler pour une jolie surprise dans l'émission.

Mais aussi des nouveautés avec quelques grands disparus, comme Toots Thielmans qui nous a quitté l'an dernier, dans une très jolie version de Ne me quitte pas avec son harmonica magique.

On retrouve aussi Ray Charles avec Tony Bennett, Chet Baker, et aussi Henri Salvador qui reprend un grand standard américain Stompin' At the Savoy à sa manière.

Autres standards du jazz mais dans une version très actuelle, la nouvel album de Seal, qui ce soir nous donne sa version de "My Funny Valentine"

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Avishai Cohen. « Move On »

Harold Mabern. « Inner Glimpse »

Melanie De Biasio. « Your Freedom Is The End Of Me »

Dorantes. « Errante (Nueva versión) »

Toots Thielemans. « Ne Me Quitte Pas »

Seal. « My Funny Valentine »

Chet Baker. « Little Girl »

Ray Charles/Tony Bennett. « Everybody Has The Blues »

Quincy Jones. « Robot Portrait »

Henri Salvador. « Stompin' At The Savoy »



