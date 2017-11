Raphael en lice pour l'Album RTL de l'année avec "Anticyclone"

publié le 02/11/2017 à 11:49

L’auteur de Caravane en a fait du chemin ! Le revoici avec un nouvel opus, moins ombrageux que ses prédécesseurs, répondant au nom quasi belliqueux d’Anticyclone. Il n’en est pourtant rien : le disque se veut raffiné, ambiance paisible et sereine. Le chant est posé, le chanteur sûr de lui. C’est simple : on jurerait que Raphael n’a jamais été aussi bien dans sa peau.



"Une chanson c'est comme un geste, quand c'est bien, c'est bien. L'inspiration était relativement joyeuse et je crois que cet album est relativement très intime", confiait-il au micro de RTL.

Cette légèreté musicale, qui met instantanément du baume au cœur, il la doit probablement à Gaëtan Roussel, le réalisateur du disque dont on perçoit indubitablement la signature. "C'est la première fois que je travaille avec un réalisateur qui est compositeur et que j'admire. Il sait quel est l'ADN d'une chanson", poursuivait l'artiste. Le tandem fonctionne si bien qu’on lui souhaite une longue vie…