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Procol Harum, Jimi Hendrix, et Mika Harry dans La Collection du 12 Mars 2018

REPLAY - Procol Harum, Jimi Hendrix, et Mika Harry dans La Collection du 12 Mars 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang

PEARL'S SINGER - ELKIE BROOKS
GRAND HOTEL - PROCOL HARUM
DON'T KNOW MUCH - LINDA RONSTADT & AARON NEVILLE
WHEN MORNING COMES - MIKA HARRY
I BELIEVE - ALEX HEPBURN
MY HAPPINESS - CHRIS ISAAK FEAT MICHELLE BRANCH
HEY JOE - JIMI HENDRIX
FIND IT IN YOUR HEART - MICHAEL McDONALD
I CAN'T GO FOR THAT ( NO CAN DO ) - DARY HALL & JOHN OATES
SEPTEMBER - EARTH, WIND, AND FIRE
JOHNNY AND MARY - BRYAN FERRY
PART OF ME, PART OF YOU - GLENN FREY
CHANGE THE WORLD - ERIC CLAPTON
AIN'T NO SUNSHINE - BILL WITHERS

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Procol Harum, Jimi Hendrix, et Mika Harry dans La Collection du 12 Mars 2018
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2018-03-12 23:59:00
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