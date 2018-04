Printemps de Bourges 2018 : Arthur H rend hommage à son père Jacques Higelin

et Le Service Culture

La 42e édition du Printemps de Bourges continue d'attirer les amoureux de la musique. Après les prestations de L.E.J, Brigitte et Foé mercredi dernier, la soirée du jeudi 26 avril a débuté avec la sensation Eddy de Pretto.



Après avoir déjà vendu 60.000 exemplaires de son premier album Cure paru il y a moins de deux mois, Eddy de Pretto dégage une assurance et une énergie assez stupéfiante en live. Le jeune artiste originaire de Créteil bouffe la scène. Il déroule ses morceaux sur la banlieue, la virilité, l’homosexualité de sa voix magnétique, avec seulement un batteur et son téléphone pour l'accompagner "Il fait partie intégrante de ma vie : je travaille dessus, je fais les réseaux (...), je suis dingue avec ça."

Au Palais d’Auron, Charlotte Gainsbourg est venue défendre son dernier album Rest paru à l’automne. L'artiste auréolée de sa Victoire de l’artiste féminine, a livré un show d’1h15 parfaitement maîtrisé. Elle se cache encore derrière son clavier, n’est jamais éclairée de face, mais une barrière est tombée. Quel bonheur de la voir bien plus légère.

La soirée s'est terminée en compagnie d'Arthur H qui se produisait au Théâtre Jacques Cœur. Vingt jours après la disparition de Jacques Higelin, l’ombre de son père a plané toute la soirée. D'abord dans le morceau d’ouverture Brigade Légère sur la tribu Higelin, extrait d’Amour chien fou, son double album paru en janvier. Puis, dans un autre titre Le Passage où il évoque "un cœur qui s'apaise".

