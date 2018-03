Prince est mort sans laisser de testament

publié le 27/04/2016 à 11:12

Tyka Nelson, la sœur de Prince, a transmis à la justice un certain nombre de documents dans lesquels elle assure que son frère est mort sans laisser de testament. L'artiste est décédé à l'âge de 57 ans jeudi 21 avril, créant une vague d'émotion dans le monde de la musique. "Je ne connais pas l'existence d'un testament", a écrit sa sœur. Prince n'avait ni épouse, ni enfants, ni parents encore en vie. Le partage de son héritage risque d'être un casse-tête, comme l'écrit le New York Times, étant donné que Prince préférait gérer son business et ses contrats directement avec les maisons de disque.



Sauf que sans documents légaux, il va falloir estimer le patrimoine de l'artiste et cela pourrait entraîner des litiges. Un avocat interrogé par le quotidien américain parle d'une "différence de valuation de centaines de millions de dollars en fonction de qui va gérer l'héritage de Prince". La dernière estimation des biens de Prince date de 2005, lorsque Forbes estimait ses revenus annuels à 49,7 millions de dollars. La fortune du chanteur est estimée à 300 millions de dollars, une somme appelée à grossir vu le décollage des ventes d'albums après sa mort.