publié le 02/05/2018 à 13:10

Le 23 mai prochain marquera les cinq ans de la disparition de Georges Moustaki. Le métèque de la chanson sera à l'honneur lors d'un concert ce mercredi 2 mai au New Morning à Paris et dans une nouvelle compilation disponible depuis vendredi dernier.



On y retrouve quatre CD rassemblant les plus grands succès de l'artiste, son concert à Bobino en 1970 et une quinzaine de raretés. Comme par exemple en 1968, où Georges Moustaki tente d'épouser la vague yé-yé en reprenant Bébé requin de France Gall dans une version inédite.

Autre rareté : six ans avant La dame brune, Georges Moustaki travaille un duo avec Barbara sur une chanson qui s'intitule Fleurs de méninge. Un titre qu'on retrouve dans le coffret dans une version de répétition enregistrée chez l'artiste d'origine grecque en 1962. "Je sais que mon père aimait beaucoup Barbara", se souvient sa fille Pia Moustaki.

La fille du chanteur, disparu à l'âge de 79 ans a également glissé dans ce coffret d'autres morceaux comme Il est trop tard, Joseph, ou encore La mer m'a donné et Gaspard. Des classiques qui font toujours beaucoup d'effet à celle qui consacre son temps à entretenir la mémoire de Georges Moustaki depuis cinq ans. "Ça me noue le cœur car ce sont des chansons intemporelles que j'ai connues toute petite", confie-t-elle.