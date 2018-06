Petit retour funk jazz 70 avec les Crusaders dans l'Heure du Jazz

publié le 18/03/2018 à 19:15

La semaine dernière, je vous disais qu’un de ces jours, il nous faudrait organiser un moment « Crusaders » dans l’Heure du Jazz… L’idée ne m’a pas quitté, et j’ai réservé ce soir une partie de l’émission à ce groupe qui a marqué la fin des années 70, notamment avec le hit fracassant de « Street Life », chanté par Randy Crawford, et qui fut classé dans tous les hits d’Europe et d’Amérique, y compris disco ! Une autre époque, vraiment…

D’ailleurs, je ne résiste pas à mettre sur la page de l’émission le clip qui avait accompagné la chanson à l’époque, et qui pourrait être une parodie des Inconnus.... Très kitsch ! Régalez-vous ! Sans plaisanter, Crusaders a été un groupe épatant, plein de groove, de funk, qui eu le mérite de faire connaître le jazz à beaucoup de monde, et même de faire entrer cette musique sur les dance floor ! La vie du groupe a été mouvementée, et de séparations en retours, de fâcheries en reformations, on les avait revus il y a quelques années à Juan, et ça jouait encore terrible. La mort récente du pianiste et âme du groupe, Joe Sample semble bien avoir écrit la fin de l’histoire. Mais ce moment Crusaders est arrivé ce soir dans l’Heure du Jazz.

Sinon, le guitariste Pat Martino est de retour avec son nouveau disque intitulé modestement « Formidable »… Mine de rien, ce n’est pas loin de la vérité. Toujours vert, fluide et swinguant, le voilà encadré d’une jeune et solide section de cuivres.

Nostalgie : le pianiste Richie Beirach publie une nouvelle version de 2CD avec des inédits de son disque « In Born », qui symbolise le jazz le plus brillant des années 80 sur la scène new-yorkaise. Il regrette cette époque, Beirach : vous pouviez alors écouter dans la même soirée Dexter Gordon, McCoy Tyner ou les frères Brecker, dans trois clubs de Greenwich Village distants de quelques minutes de marche. Et Beirach écrit que c’était aussi avant que les gens ne passent leur temps sur les smartphones !

Sinon, encore ce soir, une chanteuse danoise au nom imprononçable mais au talent manifeste : Sine Eeg, le guitariste Tom Guarna, vraie découverte de ce début d’année…

> The Crusaders - Street Life (Original VideoClip)

La programmation de l'Heure du jazz

Cassandra Wilson. « Lost »

Pat Martino. « Hipsippy Blues »

Richie Beirach. « Paradox » (live)

Crusaders. « Street Life »

Crusaders. « Give It Up » (Chain Reaction)

Crusaders. « Snowflake » (Images)

Sinne Eeg. « I’ll Remember April »

Tom Guarna. « Modules »

Nina Simone. « Backlash Blues »

