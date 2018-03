Paul McCartney dans 100% Live

publié le 29/05/2016 à 16:01

Bien sûr RTL est partenaire de l'événement live de la semaine, le passage de Paul McCartney à Paris Ne pas oublier non plus la tournée de Michel Polnareff qui sera mardi au Zénith de Saint-Etienne et jeudi au Zénith d'Auvergne et puis Kassav qui ce soir fait son dernier Zénith, à La Villette à Paris, c'est en cas ce qu'a annoncé le groupe, c'est donc à ne pas manquer. Et enfin un groupe qui a beaucoup fait parler de lui il y a plus de 20 ans, et dont l'énergie des disques se retrouve sur scène dans des concerts délirants, Elmer Food Beat, qui vient de sortir un nouvel album...

Les Grands albums live

LES GRANDS ALBUMS LIVE : Paul MAC CARTNEY '' Back in the World '' (2003) Paul MAC CARTNEY - Let it be

Paul McCartney Back in the world

Le Live préféré de...

Le Live préféré d'Eric CANTONA

Léo FERRE - Avec le temps (Live Olympia 1972)

Le live préféré de Juliette

TOURE KUNDA - Em'ma

> Toure Kunda - Emma (1985)

Sur scène cette semaine

Paul MAC CARTNEY - Hey Jude

KASSAV - Syé bwa

Michel POLNAREFF - On ira tous au paradis

Victor LE DOUAREC - Débranche

ALICE ON THE ROOF - Easy come easy go

BOULEVARD DES AIRS - Bruxelles

ELMER FOOD BEAT - Daniela

COEUR DE PIRATE - Crier tout bas

... Retrouvez toutes les dates et réservez vos places dans les points de vente habituels.

Cœur de Pirate - Crier tout bas





