Paul Anka, Chuck Berry, et Frankie Avalon dans La Collection du 21 décembre 2017

publié le 21/12/2017 à 23:59

SLEIGH RIDE - THE RONETTES

SILVER BELLS - STEVIE WONDER

CHRISTMAS EVE CAN KILL YOU - THE EVERLY BROTHERS

BLUE CHRISTMAS - ELVIS PRESLEY

WHITE CHRISTMAS - THE DRIFTERS

A MERRY CHRISTMAS - FRANKIE AVALON

WINTER WONDERLAND - ARETHA FRANKLIN

SANTA CLAUS GO STRAIT TO THE GHETTO - JAMES BROWN

RUN RUDOLPH RUN - CHUCK BERRY

THE MERRY CHRISTMAS MEDLEY - THE FOUR SEASONS

FROSTY THE SNOWMAN - THE BEACH BOYS

MERRY CHRISTMAS BABY - OTIS REDDING

COME HOME FOR CHRISTMAS - THE PLATTERS

RUDOLPH THE RED - NOSED REINDEER - THE CRYSTALS

ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE - BRENDA LEE

WINTER WONDERLAND - DEAN MARTIN

IT'S CHRISTMAS EVERYWHERE - PAUL ANKA

PRETTY PAPER - ROY ORBISON

SILVER BELLS - FATS DOMINO

MERRY CHRISTMAS TO YOU - THE FOUR TOPS

WHITE CHRISTMAS - ELVIS PRESLEY w/ ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA