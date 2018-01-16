Patsy Cline, Bette Midler, et Peter Cincotti dans La Collection du 16 janvier 2018
REPLAY - Patsy Cline, Bette Midler, et Peter Cincotti dans La Collection du 16 janvier 2018
OH HAPPY DAY - EDWIN HAWKINS SINGERS
DREAM A LITTLE DREAM OF ME - THE MAMAS & THE PAPAS
AS TEARS GO BY - MARIANNE FAITHFULL
RUBY TUESDAY - THE ROLLING STONES
ROSANNA - TOTO
FINE BY ME - ANDY GRAMMER
COUNT ON ME - THE JEFFERSON STARSHIP
CRAZY - PATSY CLINE
DON'T IT MAKE MY BROWN EYES BLUE - CRYSTAL GAYLE
NETHER LANDS - DONNA SUMMER
THE ROSE - BETTE MIDLER
MADE FOR ME - PETER CINCOTTI
NEW YORK STATE OF MIND / RETURN TO THE CITY - MARK - ALMOND
JUST THE WAY YOU ARE - BILLY JOEL