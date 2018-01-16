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Patsy Cline, Bette Midler, et Peter Cincotti dans La Collection du 16 janvier 2018

REPLAY - Patsy Cline, Bette Midler, et Peter Cincotti dans La Collection du 16 janvier 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang

OH HAPPY DAY - EDWIN HAWKINS SINGERS
DREAM A LITTLE DREAM OF ME - THE MAMAS & THE PAPAS
AS TEARS GO BY - MARIANNE FAITHFULL
RUBY TUESDAY - THE ROLLING STONES

ROSANNA - TOTO
FINE BY ME - ANDY GRAMMER
COUNT ON ME - THE JEFFERSON STARSHIP
CRAZY - PATSY CLINE

DON'T IT MAKE MY BROWN EYES BLUE - CRYSTAL GAYLE
NETHER LANDS - DONNA SUMMER
THE ROSE - BETTE MIDLER
MADE FOR ME - PETER CINCOTTI

NEW YORK STATE OF MIND / RETURN TO THE CITY - MARK - ALMOND
JUST THE WAY YOU ARE - BILLY JOEL

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Patsy Cline, Bette Midler, et Peter Cincotti dans La Collection du 16 janvier 2018
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http://www.rtl.fr/culture/musique/patsy-cline-bette-midler-et-peter-cincotti-dans-la-collection-du-16-janvier-2018-7791838814
2018-01-16 23:59:00
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