Pascal Obispo dans la première heure

Pascal Obispo aurait pu se contenter de faire une carrière de chanteur à succès classique, enchaînant les albums et les tournées, ce qui aurait déjà été très bien. Pascal Obispo aurait pu se contenter d'écrire des tubes pour les autres, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Natacha St-Pier, Michel Delpech... ça aurait été aussi très bien. Mais Pascal Obispo aime aussi les défis, Ils prennent diverses formes, des comédies musicales, comme les "Dix Commandements" ou "Adam et Eve", ou alors des albums moins faciles comme "Welcome to the Magic World of Captain Samouraï Flower" ou "Billet de Femme" dont les textes sont des poèmes de Marceline Desbordes-Valmore, une femme de lettres du 19ème siècle. Son nouveau défi, la comédie musicale "Jésus de Nazareth à Jérusalem", une comédie musicale qui sera présentée le 17 octobre 2017 au Palais des Sports de Paris, et en tournée dans toute la France.









La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Pascal Obispo...Des confidences au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

Jésus de Nazareth à Jérusalem

