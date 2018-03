publié le 31/05/2016 à 16:31

Belle, Le Temps des cathédrales... Notre-Dame de Paris a bercé la fin des années 1990 avec ses refrains cultes et entêtants. Dix huit ans après l'adaptation du roman de Victor Hugo par Luc Plamondon et Richard Cocciante, la comédie musicale sera de retour le 23 novembre 2016 au Palais de Congrès de Paris. La troupe de ce nouveau spectacle partira ensuite en tournée dans toute la France. Le casting a été dévoilé mardi 30 mai au Théâtre du Châtelet et compte un visage et une voix bien connus du public puisqu'il s'agit de Daniel Lavoie qui reprendra le rôle du prête Frollo.



Qu'en est-il de la belle Esmeralda ? Hélène Ségara ne sera pas de retour. C'est Hiba Tawaji, ancienne candidate de la saison 4 de The Voice qui incarnera la gitane. C'est donc pour elle que les héros de Notre-Dame de Paris chanteront Belle, une chanson qui a définitivement marqué l'histoire de la comédie musicale française.

Un nouveau casting avec des visages connus

Alyzée Lalande de Plus Belle La Vie sera Fleur de Lys et Jay du groupe Poetic Lover prêtera sa voix au personnage de Clopin, le chef de bohémiens. Ce casting est complété par de nouveaux visages que sont Richard Charest dans le rôle de Gringoire et Angelo Del Vecchio qui reprend le rôle qu'occupait Garou en 1998, Quasimodo. Le premier gagnant de la version canadienne de la Star Academy, Martin Giroux, sera également de la partie. Ces nouveaux arrivants devraient toucher les nostalgiques et conquérir un nouvelle génération de spectateurs. Ils auront peut-être aussi le même destin que Patrick Fiori, Hélène Ségara, Julie Zenatti et Garou.

Daniel Lavoie reprendra son rôle de Frollo dans la nouvelle version de #NotreDameDeParis pic.twitter.com/01YvPsC4SE — Steven Bellery (@StevenBellery) 30 mai 2016