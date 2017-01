Nicolas Peyrac est l'invité de la première heure

En concert en acoustiques improvisées ce soir, Nicolas Peyrac est l'invité d'Eric Jean-Jean pour la première heure.

Crédit : Eric JeanJean Nicolas Peyrac et Eric JeanJean

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 09/01/2017 à 01:01

Nicolas Peyrac revient pour quelques concerts avec au programme, une acoustique improvisée, au Théâtre des Maturins, le 9 et le 23 Janvier, nom qu'il donne sa prestation, acoustique par la formule musicale mise en place, seul à la guitare, où les instruments électrisés sont bannis. Improvisée pour se donner la liberté de chanter ce que ses envies du jour lui dictent et de montrer au public qu'il est autre chose que les trois chansons inscrites sur son front. Revenir à l'essentiel, à l'idée même de l'écriture, quelques mots et quelques notes, sans aucune notion d'arrangements, de production..et raconter et dire pourquoi telle chanson a vu le jour : ces chansons qui font une existence.

Crédit : RTL Eric JeanJean avec Nicolas Peyrac

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.



Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Nicolas Peyrac qui nous emmène dans son univers.

La playlist de Nicolas Peyrac

1 - Extrait de son album acoustique - Nicolas Peyrac- C'était ça ma vie

2 - Jacques Brel - La ville s'endormait

3 - Nicolas Peyrac + Bénabar

4 - Michel Berger - La minute de silence

5 - Julien Clerc - Le coeur volcan