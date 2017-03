Mr Eddy de retour dans 100% Live

publié le 26/03/2017 à 16:01





En attendant le retour des Vieilles Canailles, Eddy Mitchell sera le 30 au Festival Jazz à Megève avec son Big Band, celui qu'il avait produit au Palis des Sport en 2016. Dans sa grande tournée mondiale, Jamiroquai fait une étape en France, le 28 à la salle Pleyel à Paris, la tête de bison dans un temple du classique Soprano, qui est venu il y a quelques semaines dans le Grand Studio pour présenter son album L'Everest , est en pleine tournée lui aussi. Il est ce soir à Angers, le 29 à Saint Etienne et le 30 à Limoges. Et bien d'autres artistes passent près de chez vous, écoutez l'émission...Si c'est votre turc le live, que vous chantez et n'avez pas encore signé avec un label, tentez votre chance et participez à Mon Premier Grand Studio.

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Mon Premier Grand Stdudio

MON PREMIER GRAND STUDIO 2016 - Lancement de l'édition 2017

TALES - Every morning (Live grand studio 18/06/2016)

TALES est l'une des 4 lauréats de MON PREMIER GRAND STUDIO 2016, destiné a distinguer de jeunes artistes sur lesquels RTL parie pour l'avenir

Sur scène cette semaine

Eddy MITCHELL - Combien je vous dois ? (Live)

JAMIROQUAI - Virtual insanity (Live at Verona amphitheater)

Julien DORÉ - Paris-Seychelles (Live grand studio 04/01/2014)

Emeli SANDE - Next to me (Live grand studio 26/05/2012)

SOPRANO - Roule (Live grand studio 04/03/2017)

Murray HEAD - Say it ain't so, Joe (Live grand studio 27/10/2012)

Olivia RUIZ - J'traine des pieds (Live grand studio 19/11/2016)

Cyril MOKAIESH & Bernard LAVILLIERS - La loi du marché (Live grand studio 28/01/2017)

Les Grands albums live Simple Minds Live in the City of Light

Simple Minds - Alive and kicking

> Simple Minds - Alive And Kicking

Le live préféré d'Elodie Fontan et de Patrick Timsit

Le live préféré de ; ÉLODIE FONTAN



Charles AZNAVOUR - Mes emmerdes (Live Palais des congrés 97/98)

Le live préféré de ; PATRICK TIMSIT

POLICE - Message in a bottle

> The Police - Message in a Bottle 2008 Live Video HD

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.