Mort de Jacques Higelin : c'était "mon père spirituel", confie Jean-Louis Aubert sur RTL

publié le 06/04/2018

"C'est le premier jour qui ressemble au printemps et il est parti au ciel." Très ému, Jean-Louis Aubert a réagi au décès de Jacques Higelin au micro de RTL. "C'est notre géniteur", raconte le chanteur de Téléphone qui compare la création du groupe de rock à une "mise au monde".



À titre personnel, "c'est un peu mon père spirituel, c'est lui qui m'a incité à chanter en français, j'avais pas d'autres modèle à l'époque et c'est très important", explique Jean-Louis Aubert. Il "nous disait que tout était possible."

"Insatiable, inarrêtable", Jacques Higelin a marqué la vie du chanteur. Il se souvient de moments privilégiés passés avec lui alors qu'ils vivaient presque tout le temps ensemble dans le quartier de Bastille à Paris. "En privé, chez Coluche on était obligé de le ceinturer, sinon il se mettait au piano et c'était parti pour 4 heures", conclut-il en riant.