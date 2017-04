Minor Swing dans l'Heure du Jazz

publié le 16/04/2017 à 19:15

"Django" film d'Etienne Comar sort le 26 avril sur les écrans, avec Reda Kateb dans le rôle du guitariste prodigieux. La bande originale du film n'est pas une utilisation des enregistrements existants mais

elle est interprétée par le groupe de jazz manouche Rosenberg Trio. On en écoute un extrait ce soir, Minor swing, un air emblématique de la carrière de Django Reinhardt. Le film raconte une période particulière de sa vie, celle de la guerre.

Autre artiste ce soir, marqué par la guerre, mais celle du Vietnam cette fois. Watermelon Slim. Il a enregistré son premier album en revenant de la guerre de Vietnam, et plus rien durant trente ans. Puis au début des années 2000, a 50 ans passé, il a repris sa carrière pour de bon cette fois. Toujours un blues très marqué par son passé, dont son nouvel album, dont on écoute une chanson dans l'émission, est un bon exemple.

Et puis un autre surnom du jazz, Trombone Shorty. Le musicien qui fait parti de la nouvelle garde de la Nouvelle Orléans, sort un album dont le premier extrait "Here Come the Girls" est très entraînant et très joyeux.

Et il y a aussi dans cette émission un nom plus associé au rock, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones. Mais on sait qu'il a toujours été attiré par le jazz, et il livre là un superbe album enregistré lors d'un concert au Danemark. On y retrouve, version jazz, quelques airs des Stones, dont ce "Satisfaction" que l'on écoute dans l'émission.

