Vincent Perrot a reçu Michel Polnareff pour un entretien intime en présence des auditeurs de RTL

J'ai le privilège de faire partie du cercle des intimes de Michel Polnareff depuis une quinzaine d'années et quand je lui ai proposé d'être l'invité d'honneur des auditeurs de RTL pour un "Echange public" exceptionnel, il a spontanément accepté et m'avait promis qu'il relèverai le défi. Seulement, il était en plein coeur d'une intense tournée, très peu de dates off étaient disponibles mais comme je sais que Michel n'a qu'une parole, il suffisait juste d'être un peu patient. Au mois d'octobre, aussitôt après son concert à Nice, il nous a rejoint dans le Grand Studio en acceptant - sans utiliser le moindre joker - le jeu des questions inattendues de ses fans. C'est également par amitié qu'il a accepté de se mettre au piano pour nous interpréter un rock endiablé. Standing ovation immédiate ! Deux heures de musique, de confidences et de rire en tête à tête avec Polnareff, il faut savourer un tel moment car ça n'arrive pas tous les jours. Idéal pour commencer 2017 en beauté !

Échange public, c’est une rencontre privilégiée en public dans le grand studio de RTL, entre une personnalité des arts et du spectacle et ses admirateurs pour un éclairage nouveau sur sa carrière et son œuvre.



Michel Polnareff fréquente les studios de RTL depuis de nombreuses années, et on a dans nos archives une petite perle, un micro trottoir réalisé en juin 1968, pour son passage dans l'émission RTL Non Stop

> Micro Trottoir Michel Polanreff RTL NON STOP 25 juin 1968