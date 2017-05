Michel Fugain dans la première heure

publié le 15/05/2017 à 01:01

Michel Fugain fête ses 50 ans de carrière et le cadeau est un album de ses chansons reprises par la jeune génération comme Claudio Capéo, Kids United, Ben Oncle Soul, Chimène Badi... Quoi de plus naturel pour celui qui a fondé le Big Bazar véritable laboratoire de jeunes talents, et qui a toujours prôné le partage et la passation de le passion.









La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Michel Fugain qui va évoquer la jeune génération des chanteurs, son enfance à Grenoble, son père, son amitié avec Michel Sardou et Patrice Laffont, le début de sa carrière. Michel Fugain se définit comme un chef de meute...et au cours de cette première heure, vous découvrirez la complicité entre l'artiste et Eric Jean Jean.



La playlist de Michel Fugain

1-BENABAR - Y'a une fille qu'habite chez moi

2-JAIN - Come

3-Pharrell WILLIAMS - Happy

4-Stevie WONDER - Superstition

5-STROMAE - Formidable

6-MAROON 5 - This love