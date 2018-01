Michael Gregorio et Greg Zlap dans 100% Live

publié le 28/01/2018 à 16:00

Début décembre, juste avant le décès de Johnny Hallyday, Michael Gregorio faisait son Grand Studio auquel participait aussi Greg Zlap, l'harmoniciste de Johnny. Cette rencontre a allumé le feu dans le Grand Studio, et quelques jours plus tard, pour le Bercy de Michael Gregorio fin décembre, les deux hommes se réunissaient de nouveau pour un hommage au rocker français numéro un.





Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Sur scène cette semaine

Julien CLERC - A vous jusqu'à la fin du monde (Live Grand studio 16/12/2017)

Michael GREGORIO & Greg ZLAP - Allumer le feu (Live grand studio 09/12/2017)

Claudio CAPEO - Un homme debout (Live grand studio 24/06/2017)

Roch VOISINE - Sur la route de Memphis (Live grand studio 12/12/2010)

SHAKA PONK - My name is Stain (Monkeys in Bercy)

CAMILLE - Que je t'aime (Live Olympia 2013)

LOUANE - Jour 1 (Live grand studio 28/03/2015)

KIMBEROSE - I''m sorry (Live grand studio 18/11/2017)

> Michaël Gregorio & Greg Zlap - Allumer le feu (LIVE) - Le Grand Studio RTL

LES GRANDS ALBUMS LIVE : Jean-Jacques Goldman En Public

Jean-Jacques GOLDMAN : Medley: Je Marche Seul / Quand La Musique Est Bonne / Au Bout De Mes Rêves

Le live préféré de Michèle Laroque et Messmer

Le live préféré de Michèle Laroque

The Rolling Stones - Start me up (Live Havana moon 2016)

Le live préféré de Messmer

Peter Gabriel - In your eyes (secret world live)

> Peter Gabriel - In Your Eyes (Secret World Live)

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio.

