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Michael Buble, Barry Manilow et Elton John dans La Collection Georges Lang du 26 mars 2018

Michael Buble, Barry Manilow et Elton John dans La Collection du 26 mars 2018.

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger La Collection du 26 03 18 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
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PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREGORY 
ALL OF ME - MICHAEL BUBLE 
YEH YEH - DIANA KRALL & GEORGIE FAME 
LIDO SHUFFLE - BOZ SCAGGS 
IN THE MIDNIGHT HOUR - ROXY MUSIC w/ BRYAN FERRY 
NETHER LANDS - DONNA SUMMER 
COULD IT BE MAGIC - BARRY MANILOW 
THE ROSE - BETTE MIDLER 
SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD - ELTON JOHN 
SURE ON THIS SHINING NIGHT - LISA FISHER 
GIRL - THE BEATLES 
GIRL CRUSH - LITTLE BIG TOWN 
IN MY ROOM - THE BEACH BOYS 
THE HOUSE OF THE RISING SUN - THE ANIMALS
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - NINA SIMONE
WIND OF CHANGE - SCORPIONS 

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Michael Buble, Barry Manilow et Elton John dans La Collection Georges Lang du 26 mars 2018
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Michael Buble, Barry Manilow et Elton John dans La Collection du 26 mars 2018.
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2018-03-27 18:42:05
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