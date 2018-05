publié le 10/05/2018 à 08:15

Vous vous souvenez peut-être de cette candidate de The Voice qui avait dû quitter l'aventure après l'exhumation d'une série de messages sur Facebook pour le moins maladroits sur les attentats de Nice. Mennel Ibtissem revient dans l'actualité, mais cette fois-ci en musique et sans polémique puisque sort vendredi 11 mai le single de son premier album.





RTL a pu la suivre en exclusivité dans le studio où elle enregistre son album. Cela se passait à Paris au début du mois d'avril, enfermée dans une cabine, Mennel pose sa voix ce jour-là sur la chanson qui va sortir ce printemps : Je pars mais je t'aime.

Minutieuse, précise... Inlassablement, elle recommence. Ce titre est sa dernière chance. "Je n’ai pas eu de réaction tout de suite pendant à peu près une à deux semaines en fait, j’étais comme en état de choc et j’ai pas vraiment ressenti de tristesse, explique-t-elle. J’étais plus perdu entre l’incompréhension et la peur. Mais la tristesse est venue après, quand j’ai compris qu’à la suite de mon choix c’était fini".

"J’ai pris cette décision (partir de The Voice, ndlr) de mon propre chef parce que je n’arrivais plus à entendre ce qui se disait sur moi, c’était tellement envahissant que je n’ai pas permis à ce qui était à l’intérieur de moi de s’extérioriser pendant longtemps, presque 2 mois, confie Mennel. Je suis rentrée chez moi à Besançon avec mes parents et ma famille mais je ne leur ai absolument rien dit. Je ne leur ai pas parlé sur ce que ça m’a fait, je les ai laissés eux exprimer ce qu’ils ont ressenti mais je n’ai rien dit du tout".



Mennel se tourne alors tout naturellement vers l'écriture. Elle couche ses pensées sur un cahier. Une chanson naît, une réponse, sa réponse à la polémique du mois de février... "Je pars mais je t'aime" est un message à son public et aux autres.



"J’avais un cahier dans mon sac, un petit cahier rose et j’écris dedans toutes les paroles qui me viennent à l’esprit, se souvient la chanteuse. J’écris beaucoup de chansons, des pensées pour me libérer parce que finalement je n’arrive pas à parler. Je n’ai pas réussi à dire à ma famille comment je me sentais, ni à personne d’autre en fait".

Pardonner les "personnes ignorantes"

"Mon moyen pour m’échapper c’était la musique, c’était mon échappatoire, et c’était un moyen pour moi d’extérioriser ma tristesse et ma colère quand même parce qu’au fond de moi j’étais en colère mais je ne le montrais pas, et de pouvoir transformer toute cette tristesse en quelque chose de productif, de ne pas rester inactive, surtout pas. Parce que rester inactive c’était m’enterrer et ruminer toute la journée sur ma situation, alors que quand je me mettais sur mon cahier et que j’écrivais ça me laissais toujours active, je travaillais quoi !"



C'est le champ lexical de la tristesse qui emporte la jeune femme. "Des mots comme 'quelques larmes', 'peine', 'chagrin', 'souffrance', égraine Mennel. Vraiment les mots d’une personne blessée. C’est ce que j’ai ressenti en premier, puis la colère et enfin le pardon… Mais je ne pardonne pas ce qui a été dit, je pardonne à tous les personnages qui ont été ignorante à mon propos parce que je n'ai pas envie de garder en moi le fardeau de la rancœur, c’est trop lourd pour moi".



"Cette chanson, c’est ma réponse à tout ce qui s’est passé, indique Mennel. C’est aussi ma réponse au public, aux soutiens… Ma réponse également aux personnes qui ont tenu des propos injustes sur moi, c’est vraiment ma réponse à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin… et surtout mon ressenti sur la situation, sur mon aventure, le fait que je l’ai quitté comment je me suis sentie ensuite, comment je me suis comportée…"

Onde de choc inspirante

L’album est une compilation de titres qui sont tous inspirés de ces deux derniers mois. On va ressentir la mélancolie et la tristesse. (...) Je pense qu’en deux mois j’ai l’impression d’avoir vécu 20 ans (...) J’espère que cette chanson sera considérée comme une belle réponse à ce qui s’est passé en février.



Aucune grande maison n'a voulu s'engager, la suivre, la produire. Alors ce disque sort en indépendant. Autour de Mennel, un carré d'amis, des musiciens, "des gens qui croient en moi pour ma musique", précise la jeune fille. Je pars mais je t'aime, premier titre qui sort donc demain, issu d'un album qui lui est annoncé pour la fin de l'été.