Marie Drucker à l'honneur dans La Première heure

publié le 26/03/2018 à 01:01

Marie Drucker a définitivement tourné la page de présentatrice de JT et se consacre désormais à son travail de productrice de documentaires Ce mardi 3 avril, elle présentera , dans le cadre d' "Infrarouge" , une émission consacrée aux enfants surdoués (ou précoces) à 22h45 sur France 2 . Une approche inédite qui brise les préjugés !

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Marie Drucker.

Des confidences et complicité avec la journaliste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Marie Drucker

1- Jedi mind tricks : Blood in bloud out

2- Indochine : 2033

3- Shaka Ponk : Smells Like Teen Spirit

4 -Depeche Mode : A question of lust

5- Jeff Buckley : Grace