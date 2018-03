Marc Cohn, George Harrison et Carole King dans La Collection du 14 Mars 2018

publié le 14/03/2018 à 23:59

STREETS OF PHILADELPHIA - BRUCE SPRINGSTEEN

WALKING IN MEMPHIS - MARC COHN

MADE FOR ME - PETER CINCOTTI

SOUL ON FIRE - BETH HART & JOE BONAMASSA

SECURITY - ETTA JAMES

MEMPHIS TRAIN - MELISSA ETHERIDGE

RHIANNON - FLEETWOOD MAC

WHAT IS LIFE - GEORGE HARRISON

ONE FINE DAY - CAROLE KING

IT'S A BEAUTIFUL DAY - MICHAEL BUBLE

THE GOOD LIFE - GLENN FREY

BLUE VELVET - TONY BENNETT & K.D LANG

MY ONE AND ONLY THRILL (LIVE IN BARCELONA) - MELODY GARDOT

DEACON BLUES - STEELY DAN