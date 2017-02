Mannix dans l'Heure du Jazz

REPLAY -Quel morceau de jazz a été un des plus populaires des années 70, le générique d'une série américaine.

par Claude Szigeti publié le 05/02/2017 à 19:15

Mike Connors nous quittait le 26 janvier dernier, éternel interprète du détective Mannix, il était normal de rendre un hommage à celui qui a été le symbole d'un des morceaux de jazz les plus populaires des années 70 avec ce générique kaléidoscopique rythmé par la musique de Lalo Schifrin. Et puis il y a 70 ans le facteur d'intruments Selmer fabriquait le modèle de guitare n°607, modèle utilisé par Django Reinhardt. Aujourd'hui Selmer#607 est un groupe de guitaristes de jazz manouche qui donne de la vigueur au genre. Et puis autre guitare, solo cette fois, celle de Sandro Zerafa, un musicien de jazz maltais qui vit à Paris et joue un jazz plus moderne. Et puis il y a les classiques, ceux qui marquent une époque du jazz, et ce soir on écoute un Bing Crosby .

La programmation de l'Heure du jazz

Otis Taylor. « Tripping On This »

Lalo Schiffrin. « Mannix »

Brad Melhdau. « Don’t Think Twice, It’s Allright »

Selmer 607. « Anniversary Song »

Charlie Hunter. « 911 »

Sandro Zerafa. « More Light »

Bing Crosby. « Fancy Meeting You Here »

Paul Lay. « The Party Begins »

Lea Castro. « Between the Bars »

Joe Lovano Quartet. « Kids Are Pretty People »

Bill Holman. « Airegin »

Avec notre partenaire Jazz News