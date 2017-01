Madeleine Peyroux et Dr John dans l'Heure du Jazz

REPLAY - L'étonnant Dr John, l'envoûtante Madeleine Peyroux, l'éternel Duke Ellington et un peu de magique Disney; encore un programme très large ce soir dans l'Heure du Jazz

par Claude Szigeti publié le 15/01/2017 à 19:15

Musicien hors normes au spectre très large, Dr John sort un magnifique album, enregistré lors d'un concert à la Nouvelle-Orléans, avec plein d'invités, de qualité comme Bruce springsteen, John Fogerty ou encore Mavis Staples que l'on va écouter ce soir. Et puis une curiosité, Sarah McKenzie une pianiste de jazz de moins de 30 ans, jolie blonde venue d'un pays continent, l'Australie, où les musiciens de jazz ne sont pas vraiment légion. Et puis une rencontre datant de 1959 mais dont la qualité acoustique est incroyable, celle de Dizzy Gillespie et Duke Ellington, quand deux géants du jazz donne le meilleur.

> John Scofield & Dr John - Please Send Me Someone To Love

La programmation de l'Heure du jazz

Sarah McKenzie. « One Jealous Moon »

Madeleine Peyroux. « Everything I Do Gonnna Be Funky »

Dr John. « Please Send Me Someone To Love »

Dr John/Mavis Staples. « Lay My Burden Down »

David Weiss. « The Intrepid Hub »

José James. « Trouble »

Duke Ellington. « U.M.M.G. »

Jazz Loves Disney. « The Bare Necessities »

Chick Corea/John McLaughlin. « Someday My Prince Will Come »

