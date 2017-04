Ma part de gaulois avec Magyd Cherfi dans la première heure

publié le 17/04/2017 à 01:01

Magyd Cherfi, auteur, compositeur, chanteur, écrivain, il naît avec de l'encre dans les veines à la place du sang, alors il écrit des poèmes, des scénarios, des pièces de théâtre, des bouts de romans, des lettres d'amour pour ses potes. Il devient le scribe de la cité, il participe à la création de l'association Vitecri pour la promotion des cultures de banlieue qui produira des courts-métrages. Ces films donneront naissance au groupe Zebda.

Depuis plus de 25 ans, Magyd Cherfi va vivre une aventure humaine incroyable.

Il vient de terminer son troisième album Catégorie Reine, et son livre Ma part de gaulois a été en lice pour le prix Goncourt, il a finalement obtenu le prix du parisien magazine. Il reste à l'heure actuelle en lice pour le prix des lectrices "elle".





Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Magyd Cherfi qui va évoquer son enfance à Toulouse, le succès du groupe Zebda, son nouvel album Catégorie Reine, le succès de son livre Ma part de gaulois, une première heure pleine de confidences.

> Magyd Cherfi - Les gens tristes (feat. Olivia Ruiz) (Clip Officiel)

La playlist de Magyd Cherfi

1 - BOB MARLEY & THE WAILERS - Redemtion song

2 - NTM - Ne laisse pas trainer ton fils

3 - RACHID TAHA - Ya rayah

4 - RENAUD - Docteur renaud, Mister renard

Ma part de Gaulois de Magyd Cherfi

Avec gravité et autodérision, Ma part de Gaulois raconte les chantiers permanents de l'identité et les impasses de la république. Souvenir vif et brûlant d'une réalité qui persiste, boite, bégaie, incarné par une voix unique, énergie et lucidité intactes. Mix solaire de rage et de jubilation, Magyd Cherfi est ce produit made in france authentique et hors normes : nos quatre vérités à lui tout seul !



Printemps 1981, dans une cité d’un “quartier” de Toulouse, un rebeu atypique qui s’idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée “baccalauréat” : du jamais vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine et dangereuse d’une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda raconte une adolescence entre chausse-trape et croc en jambes, dans une autofiction pleine d’énergie et de gravité, d’amertume ou de colère, de jubilation et d’autodérision. Un livre publié aux éditions Actes Sud que nous vous recommandons.



image livre ma part de gaulois - magyd cherfi