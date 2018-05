Louis Chedid passe "La 1ère Heure" avec Eric Jeanjean

publié le 07/05/2018 à 01:01

Louis Chedid se lance dans une nouvelle expérience : la littérature ... Mais l'autobiographie ne l'amusait pas , il nous propose de parcourir "Le Dictionnaire de ma vie" . Un abécédaire dans lequel il revient sur son enfance , sa fascination pour Jack London et même sur son expérience de mort imminente . Il savoure aujourd'hui la vie dont il rêvait petit !



Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Louis Chedid

La playlist de Louis Chedid

1- Louis Chedid : On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime

2- Claude Nougarro : Avec des anges

3- Catherie Zeta-Jones et Renée Zellweger : All that jazz

4 - Louis Chedid : Ainsi soit-il

5 - Prince : Cream