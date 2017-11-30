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Little Richard, Los Bravos, et Rusty York dans La Collection du 30 novembre 2017

REPLAY - Little Richard, Los Bravos, et Rusty York dans La Collection du 30 novembre 2017

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger collection du 30/11/2017 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
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YEH YEH - GEORGIE FAME 
SHOTGUN - JR. WALKER & THE ALL STARS
YOU KEEP ME HANGIN' ON - THE SUPREMES
AIN'T TOO PROUD TO BEG - THE TEMPTATIONS
SUGAREE - RUSTY YORK
LONELY BOY - PAUL ANKA
YOU'RE SIXTEEN YOU'RE BEAUTIFUL - JOHNNY BURNETTE
HE'S A REBEL - THE CRYSTALS
WAKE UP LITTLE SUSIE - THE EVERLY BROTHERS
TWISTIN THE BLUES - BUDDY GRECO
THE LOCO - MOTION - LITTLE EVA
BLACK IS BLACK - LOS BRAVO 
CADILLAC - THE SHAMROCKS
SURFIN' - THE BEACH BOYS
ROLL OVER BEETHOVEN - THE BEATLES
CAROL - THE ROLLING STONES
SWEET LITTLE SIXTEEN - CHUCK BERRY
TUTTI FRUTTI - ELVIS PRESLEY
LONG TALL SALLY - LITTLE RICHARD
BLUE MOON - THE MARCELS
LOVE POTION # 9 - THE CLOVERS
LAST NIGHT ( INSTRUMENTAL ) - THE MAR - KEYS 

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Little Richard, Los Bravos, et Rusty York dans La Collection du 30 novembre 2017
Little Richard, Los Bravos, et Rusty York dans La Collection du 30 novembre 2017
REPLAY - Little Richard, Los Bravos, et Rusty York dans La Collection du 30 novembre 2017
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2017-11-30 23:59:00
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