Little Richard, Los Bravos, et Rusty York dans La Collection du 30 novembre 2017

publié le 30/11/2017 à 23:59

YEH YEH - GEORGIE FAME

SHOTGUN - JR. WALKER & THE ALL STARS

YOU KEEP ME HANGIN' ON - THE SUPREMES

AIN'T TOO PROUD TO BEG - THE TEMPTATIONS

SUGAREE - RUSTY YORK

LONELY BOY - PAUL ANKA

YOU'RE SIXTEEN YOU'RE BEAUTIFUL - JOHNNY BURNETTE

HE'S A REBEL - THE CRYSTALS

WAKE UP LITTLE SUSIE - THE EVERLY BROTHERS

TWISTIN THE BLUES - BUDDY GRECO

THE LOCO - MOTION - LITTLE EVA

BLACK IS BLACK - LOS BRAVO

CADILLAC - THE SHAMROCKS

SURFIN' - THE BEACH BOYS

ROLL OVER BEETHOVEN - THE BEATLES

CAROL - THE ROLLING STONES

SWEET LITTLE SIXTEEN - CHUCK BERRY

TUTTI FRUTTI - ELVIS PRESLEY

LONG TALL SALLY - LITTLE RICHARD

BLUE MOON - THE MARCELS

LOVE POTION # 9 - THE CLOVERS

LAST NIGHT ( INSTRUMENTAL ) - THE MAR - KEYS