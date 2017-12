Les Tubes 2017

publié le 24/12/2017 à 21:00

The Weeknd & Daft Punk, Callogero, Ed Sheeran, Julien Doré, devenu l'album RTL de l'année, vous ont emmené dans leurs univers durant quelques minutes.

Que dire encore la voix rauque d'un des grandes découvertes de l'année, Rag'n'bone Man ou celle plus féminine d'Imany, plus éraillée de Louane, plus enlevée de Nolween Leroy.

Ou alors les voix qui reviennent pour notre plus grand plaisir que ce soit celle de Texas ou d'Indochine.

Ou encore les chanteurs et chanteuses dont la voix et les textes amène un renouveau dans la chanson française comme Vianney ou Juliette Armanet.

Les fins d'années sont propices aux rétrospectives, on vous en propose une joyeuse, variée et qui nous touche, nous rappelle des moments de cette années écoulé, nous donne envie de bouger, pleurer, rire, s'émouvoir, c'est une année en musique qu'Eric JeanJean vous propose...

La plupart des tubes qui ont accompagné votre année sont dans cette compilation

RTL LES HITS 2017