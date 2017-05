Les Rolling Stones et Kungs dans 100% Live

publié le 14/05/2017 à 16:01

Les stars du rock, les Rolling Stones, qui ont sorti en fin d'année dernière un album très blues, "Blue and Lonesome" très retour aux source, sont reparti dans une grande tournée intitulée "No Filter". Ils passeront les 19 et 22 octobre prochain à la U Arena de Nanterre, qu'ils inaugureront.



De Palmas a repris la Route pour présenter sa "Beauté du Geste", il sera le 20 à Anzin, puis le 10 juin à Fourmies et le 16 à Niort

Kungsle nouveau DJ phénomène français, fait une tournée mondiale et il passe par la France, il sera demain à l'Olympia de Paris, le 21 à Cannes durant le Festival, le 1er juillet à Marseille au Summer Stadium Festival 2017Et bien d'autres artistes passent près de chez vous, écoutez l'émission...

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

La plupart des live de l'émission ont été enregistrés dans le Grand Studio de RTL, et cette année l'opération Mon Premier Grand Studio reprend, et vous avez le pouvoir de sélectionner le 4ème finaliste en allant voter







LES Rolling Stones seront en concert à l'U ARENA de Nanterre les 19 et 22 octobre prochains,

avec RTL ! C'est l'événement live de l'année , ouverture de la billeterie le mercredi 17 Mai 2016

The ROLLING STONES - Start me up (Live Havana moon 2016)

> The Rolling Stones - Start Me Up (Live) - OFFICIAL

DE PALMAS - Sur la route (Live grand studio 02/04/2016)

Thomas FERSEN - Le bal des oiseaux (Live grand studio/studio 22 Pontarlier 16/05/98)

BLACK M - Sur ma route ( Live grand studio 15/04/2017)

IMANY - Silver Lining (Clap your hands) (Live grand studio 03/09/0/2016)

KUNGS - This girl (Live grand studio 05/11/2016)

Olivia RUIZ - J'traine des pieds (Live grand studio 19/11/2016)

RENAUD - Marche à l'ombre (Live grand studio 27/05/1996)

AMIR - J'ai cherché (Live grand studio 25/06/2016)

Les Grands albums Live : Stephan Eicher : Non ci badar, guarda e passa....

Stephan EICHER- Pas d'ami (comme toi)

> Stephan Eicher - Pas d'amis comme toi (clip officiel)

Le live préféré de Manu Payet et Nolwenn Leroy

Le live préféré de ; Manu Payet

M - Machistador

Le live préféré de ; Nolwenn Leroy

SADE - Paradise / Nothing can come between us (Bring me home Live 2011)

> M- Machistador (live)

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.