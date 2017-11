Les portraits croisés de Dutronc et Gainsbourg

publié le 12/11/2017 à 22:00

Les chemins personnels et professionnels des grands de la chanson française se croisent souvent … mais on ne le sait pas toujours ! Découvrez dans Portraits Croisés le parcours des cadors de la chanson.

Nous avons décidé d'intituler cette émission Portraits Croisés. Pendant deux heures, le dimanche, nous revisiterons en parallèle la carrière de deux chanteurs. Vous vous souvenez peut-être du générique de cette série télé à succès dans les années 70 : Amicalement vôtre ?… Et bien, c'est ce qui nous a inspirés.

Aujourd'hui, Jacques Dutronc croise Serge Gainsbourg

Amis à la mort. Inséparables complices de conneries en tout genre, provoc', hâbleurs, rigolards, petomanes notoires, roteurs hors pair, soiffard, fumeurs impenitents. Tellement talentueux…Tout théoriquement les séparaient, sauf la vie.

Une vie qui a fait d'eux des amis pour la vie.

Ce soir, d'ici 22.00 je vous propose le Portraits Croisés de Jacques et Serge. En première heure, nous allons tenter de survoler l'existence de l'Homme à la tête de chou, Serge Gainsbourg; et à partir de 21h00 celle du "PlayBoy malgré lui".

Gainsbourg, comme ma mère, est parti en vacances, je ne sais pas ou.Son amitié, son odeur, ses pets, ses rots, son haleine quand il baillait. Tout me manque. Jacques Dutronc





Après avoir survolé l'existence du beau Serge, je vous propose de partir dans l'incroyable vie d'un petit parigot de 15 ans son ainé. Son ami. Son frère d'armés. Jacques Dutronc.

Un playboy malgré lui

Pas très doué pour les études mais doté d'un bon coup de crayon, Jacques est dirigé vers une école de dessin industriel. C'est sans compter sur l'époque, nous sommes à la fin des années 50, le rock&roll vient de faire son apparition et un vent de liberté souffle sur les cheveux gominés de notre Jacques, binoclar bien elevé mais sacré déconneur.

Jacques passe son temps au cinéma, traîne souvent au fameux Square de la Trinité et se fait des copains… Un gars de Belleville, Claude Moine, pas encore MÔssieur Eddy, Kalafate, encore lui, Christian Blondiau, futur "Long Chris", le plus beau de la bande, un géant aux grand yeux bleus, Jean Philippe Smet, lui-même pas encore Johnny et celui qui va devenir son meilleur pote de l'époque : Jean Pierre Huster, grand frère d'un certain Philippe...

La suite, dans ce Portraits Croisés.