"Les Parisiennes" reviennent dans un show virevoltant et élégant aux Folies Bergère

publié le 29/05/2018 à 12:31

Voilà une idée de sortie pour les nostalgiques des années 60. Après avoir sorti leur album, Les Parisiennes viennent de débuter leur spectacle. Elles ont pris leurs quartiers aux Folies Bergère à Paris jusqu'au 3 juin, avant de partir en tournée cet automne.



Ces fameuses Parisiennes apparaissent en contre-jour, chacune debout devant un spot, vêtues d'imperméables très courts. Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja et Helena Noguerra tombent la veste. Leurs robes en strass bleu et blanc scintillent jusqu'aux balcons. Pour les accompagner, quatre musiciens jouent en live et quatre danseurs les entourent. Les chanteuses saluent la foule et glissent quelques anecdotes sur Claude Bolling, le créateur du groupe en 1964 avant d'enchaîner la suite de leur show musical.

Grâce à leur petit micro casque invisible, les Parisiennes virevoltent pendant près d'1h30. Elles dansent en prison, dans une décapotable, avec des paniers à salade, ou dans leurs dressings. Chorégraphié et millimétré par Stéphane Jarny, le spectacle ressemble plus à une revue qu'un simple concert. Un show sans temps mort au rythme effréné où le quatuor ressuscite avec élégance le répertoire de leurs aînées.

Leur complicité n'est pas feinte : pas de croche-pattes entre les Parisiennes qui chantent presque toujours à l'unisson. Elles se changent une bonne douzaine de fois, aidées par des interludes vidéos incarnés par la chanteuse Anaïs (interprète du tube Mon cœur, mon amour en 2006), impeccable dans le rôle de Speakerine.