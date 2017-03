Michael Jones est l'invité des Nocturnes du 8 Mars 2017

publié le 09/03/2017 à 01:00

Wishing well - Michael Jones

Kid Charlemagne - Steely Dan

Wherever I lay my hat that's my home - Paul Young

Drive my car - The Beatles

Never forget (Acoustic) - Michael Jones

Born on the bayou - Creedence Clearwater Revival

Marcher dans Memphis - Michael Jones

Helter Skelter (Live) - U2

Keep on rolling - Michael Jones & Francis Cabrel



This cat's on a hot tin roof - Brian Setzer Orchestra

Tribute (Acoustic) - Michael Jones

Angel - Jimi Hendrix

How it goes - Michael Jones

Heavy fuel - Dire Straits

Le frère que j'ai choisi - Michael Jones

Mickey's mokey (live) - Mother's Finest

Je te donne - Michael Jones & J.J. Goldman

With a little help from my friends (live) - Joe Cocker