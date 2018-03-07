Les Nocturnes du 6 Mars 2018
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 6 Mars 2018
I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT - ROD STEWART
CONCRETE JUNGLE ( LIVE ) - BOB MARLEY
PSEUDO SILK KIMONO - MARILLION
KAYLEIGH - MARILLION
LAVENDER - MARILLION
MAGICAL MYSTERY TOUR - THE BEATLES
THE FOOL ON THE HILL - THE BEATLES
YOUR MOTHER SHOULD KNOW - THE BEATLES
LONG WAY BACK - SHERYL CROW
LISTEN TO THE MUSIC - THE DOOBIE BROTHERS
LONG TRAIN RUNNING - THE DOOBIE BROTHERS
WHEELS OF FORTUNE - THE DOOBIE BROTHERS
HOLD ON TIGHT - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
ROCK AND ROLL IS KING - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
LAST TRAIN TO LONDON - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA