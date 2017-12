Les Nocturnes du 5 décembre 2017

publié le 06/12/2017 à 01:00

BYE BYE BLACKBIRD - VAN MORRISON

RUNAWAY TRAIN - BOB SEGER

CHUBBY'S BOOGIE - POPA CHUBBY

COME ON ( LIVE AT THE BBC ) - THE ROLLING STONES

I WANNA BE YOU MAN - THE ROLLING STONES

ROLL OVER BEETHOVEN - THE ROLLING STONES

CONFESSIN' THE BLUES ( LIVE AT THE BBC ) - THE ROLLING STONES

IF YOU NEED ME ( LIVE A THE BBC ) - THE ROLLING STONES

SATISFACTION ( LIVE ) - THE ROLLING STONES

EXODUS ( LIVE ) - BOB MARLEY & THE WAILERS

SUMMER OF LOVE - U2

BOY FROM BOSTON - ROBBIN THOMPSON