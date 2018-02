Les Nocturnes du 31 Janvier 2018 en compagnie d'Elliott Murphy

publié le 01/02/2018 à 01:00

ALONE IN MY CHAIR - ELLIOTT MURPHY

DOWNBOUND TRAIN - BRUCE SPRINGSTEEN

SWEET JANE - THE VELVET UNDERGROUND

LAST OF THE ROCK STARS ( ACOUSTIC ) - ELLIOTT MURPHY

ANASTASIA ( ACOUSTIC ) - ELLIOTT MURPHY

MEMORY MOTEL - THE ROLLING STONES

THE PRETENDER - JACKSON BROWNE

SUNSHINE OF YOUR LOVE - ERIC CLAPTON w/ CREAM

CHELSEA BOOTS - ELLIOTT MURPHY

HEY LITTLE SISTER - ELLIOTT MURPHY

POSITIVELY 4TH STREET - BOB DYLAN

DIAMOND DOGS - DAVID BOWIE

ON ELVIS PRESLEY'S BIRTHDAY ( ACOUSTIC ) - ELLIOTT MURPHY

SUSPICIOUS MINDS - ELVIS PRESLEY

LET ME IN ( ACOUSTIC ) - ELLIOTT MURPHY

MONA - BO DIDDLEY

OSEZ JOSEPHINE - ALAIN BASHUNG

QUELQUE CHOSE EN NOUS DE TENNNESSEE - JOHNNY HALLYDAY

SARBACANE - FRANCIS CABREL

DRIVE ALL NIGHT ( LIVE ) - ELLIOTT MURPHY w/ GARLAND JEFFREYS & CHRIS SPEDDING