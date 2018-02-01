Les Nocturnes du 31 Janvier 2018 en compagnie d'Elliott Murphy
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 31 Janvier 2018 en compagnie d'Elliott Murphy
ALONE IN MY CHAIR - ELLIOTT MURPHY
DOWNBOUND TRAIN - BRUCE SPRINGSTEEN
SWEET JANE - THE VELVET UNDERGROUND
LAST OF THE ROCK STARS ( ACOUSTIC ) - ELLIOTT MURPHY
ANASTASIA ( ACOUSTIC ) - ELLIOTT MURPHY
MEMORY MOTEL - THE ROLLING STONES
THE PRETENDER - JACKSON BROWNE
SUNSHINE OF YOUR LOVE - ERIC CLAPTON w/ CREAM
CHELSEA BOOTS - ELLIOTT MURPHY
HEY LITTLE SISTER - ELLIOTT MURPHY
POSITIVELY 4TH STREET - BOB DYLAN
DIAMOND DOGS - DAVID BOWIE
ON ELVIS PRESLEY'S BIRTHDAY ( ACOUSTIC ) - ELLIOTT MURPHY
SUSPICIOUS MINDS - ELVIS PRESLEY
LET ME IN ( ACOUSTIC ) - ELLIOTT MURPHY
MONA - BO DIDDLEY
OSEZ JOSEPHINE - ALAIN BASHUNG
QUELQUE CHOSE EN NOUS DE TENNNESSEE - JOHNNY HALLYDAY
SARBACANE - FRANCIS CABREL
DRIVE ALL NIGHT ( LIVE ) - ELLIOTT MURPHY w/ GARLAND JEFFREYS & CHRIS SPEDDING