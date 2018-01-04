Les Nocturnes du 3 janvier 2018
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 3 janvier 2018
RUNAWAY TRAIN - BOB SEGER
SHE'S GOT TO BE SOMEWHERE - DAVID CROSBY
JOSIE - STEELY DAN
RAINY DAY BLUES - WILLIE NELSON FEAT. JONNY LANG
FIND IT IN YOUR HEART - MICHAEL McDONALD
LAY IT ON DOWN - THE KENNY WAYNE SHEPHERD BAND
HERE COMES MY GIRL - TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
BLACK COFFEE - BETH HART & JOE BONAMASSA
SOON AND VERY SOON / BIG TOWN - ASHLEY CLEVELAND
MOVE OVER - JANIS JOPLIN w/ FULL TILT BOOGIE BAND
LEADER OF THE BAND ( LIVE ) - ZAC BROWN BAND