Les Nocturnes du 3 janvier 2018

publié le 04/01/2018 à 01:00

RUNAWAY TRAIN - BOB SEGER

SHE'S GOT TO BE SOMEWHERE - DAVID CROSBY

JOSIE - STEELY DAN

RAINY DAY BLUES - WILLIE NELSON FEAT. JONNY LANG



FIND IT IN YOUR HEART - MICHAEL McDONALD

LAY IT ON DOWN - THE KENNY WAYNE SHEPHERD BAND

HERE COMES MY GIRL - TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS

BLACK COFFEE - BETH HART & JOE BONAMASSA

SOON AND VERY SOON / BIG TOWN - ASHLEY CLEVELAND

MOVE OVER - JANIS JOPLIN w/ FULL TILT BOOGIE BAND

LEADER OF THE BAND ( LIVE ) - ZAC BROWN BAND