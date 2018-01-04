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Les Nocturnes du 3 janvier 2018

REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 3 janvier 2018

Georges Lang Les Nocturnes Georges Lang
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Télécharger Les Nocturnes du 03 01 18 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang

RUNAWAY TRAIN - BOB SEGER
SHE'S GOT TO BE SOMEWHERE - DAVID CROSBY
JOSIE - STEELY DAN
RAINY DAY BLUES - WILLIE NELSON FEAT. JONNY LANG

FIND IT IN YOUR HEART - MICHAEL McDONALD
LAY IT ON DOWN - THE KENNY WAYNE SHEPHERD BAND
HERE COMES MY GIRL - TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
BLACK COFFEE - BETH HART & JOE BONAMASSA

SOON AND VERY SOON / BIG TOWN - ASHLEY CLEVELAND
MOVE OVER - JANIS JOPLIN w/ FULL TILT BOOGIE BAND
LEADER OF THE BAND ( LIVE ) - ZAC BROWN BAND 

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Les Nocturnes du 3 janvier 2018
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http://www.rtl.fr/culture/musique/les-nocturnes-du-3-janvier-2018-7791664411
2018-01-04 01:00:00
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