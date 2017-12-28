Les Nocturnes du 27 décembre 2017
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 27 décembre 2017
OVER THE MIDNIGHT - JONATHAN WILSON
TAKE IT EASY ( LIVE ) - EAGLES
TAKE IT TO THE LIMIT ( LIVE ) - EAGLES
BETTER CHANGE - MICHAEL McDONALD
I GOT THE BLUES ( LIVE ) - THE ROLLING STONES
STORY OF THE BLUES - GARY MOORE
TELL HER YOU BELONG TO ME ( LIVE ) - BETH HART & JEFF BECK
MAKIN' WHOOPEE - VAN MORRISON
HEY, THAT'S NO WAY TO SAY GOODBYE - FEIST
SO LONG MARIANNE - LEONARD COHEN
CAMPAIGNER - NEIL YOUNG
SKY TRAILS - DAVID CROSBY w/ BEKKA STEVENS