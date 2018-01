Les Nocturnes du 24 janvier 2018

publié le 25/01/2018 à 01:00

COME ON ( LIVE AT THE BBC ) - THE ROLLING STONES

IF YOU NEED ME ( LIVE AT THE BBC ) - THE ROLLING STONES

GIVE IT EVERYTHING YOU GOT - BEHT HART & JOE BONAMASSA

LAY IT ON DOWN - THE KENNY WAYNE SHEPHERD BAND

KINGSTON TOWN - UB 40

RED, RED WINE - UB 40

I GOT YOU BABE - UB40 WITH CHRISSIE HYNDE

THE WAY YOU DO THE THINGS YOU DO - UB 40

CAN'T HELP FALLING IN LOVE - UB 40

FLOWER - POWER - GRETA VAN FLEET

OVER THE MIDNIGHT - JONATHAN WILSON

YOUR SONG - ELTON JOHN

TONIGHT - ELTON JOHN