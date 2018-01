Les Nocturnes du 2 janvier 2018

publié le 03/01/2018 à 01:00

I JUST CAN'T LET GO - AMBROSIA w/ Mc DONALD / INGRAM

DON'T LOSE HEART - DOBIE GRAY

WHEN I GET OVER YOU - VENICE

TAKE IT EASY - JACKSON BROWNE

OUR LADY OF THE WELL - JACKSON BROWNE

GLENN SONG - BOB SEGER



DOWN TO THE WIRE - CHRISTOPHER CROSS w/ ERIN IVEY

ONE OF THESE NIGHTS ( LIVE ) - EAGLES

BEGGAR IN BLUE JEANS - THE ROWANS

KASHMIR ( UNLEDDED ) - PAGE & PLANT

I'D RATHER GO BLIND ( LIVE ) - JEFF BECK & BEATH HART