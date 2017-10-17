Les Nocturnes du 16 octobre 2017
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 16 octobre 2017
LAY IT ON DOWN - THE KENNY WAYNE SHEPHERD BAND
BRING ME BACK HOME - JONNY LANG
THE DARK END OF THE STREET - DAN PENN
COMFORTABLY NUM ( LIVE ) - DAVID GILMOUR
NEVER KNOW - DHANI HARRISON
WAR ON FAISE - DHANI HARRISON
IN VAIN OR TRUE - FISTFUL OF MERCY
LAST OF MY KIND - JASON ISBELL & THE 400 UNIT
TUPELO - JASON ISBELL & THE 400 UNIT
WILDFLOWERS - CHRIS HILLMAN
I GOT THE BLUES ( LIVE ) - THE ROLLING STONES
SQUARE ONE - TOM PETTY