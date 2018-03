Les Nocturnes du 14 Mars 2018

publié le 15/03/2018 à 01:00

SUMMER OF LOVE - U2

SKY TRAILS - DAVID CROSBY w/ BEKKA STEVENS

GOLD DUST WOMAN - WARREN HAYNES & GRACE POTTER

LORD PROTECT MY CHILD - SUSAN TEDESCHI

WHOLE LOTTA LOVE ( LIVE ) - BETH HART

OPHELIA ( LIVE ) - LEVON HELM

LIVING WITH MYSELF - JONATHAN WILSON

RATTLE THAT LOCK ( LIVE ) - DAVID GILMOUR

SHE'S NOT YOU - CHRIS ISAAK

TRYING TO GET OVER YOU - CHRIS ISAAK

HOW'S THE WORLD TREATING YOU - CHRIS ISAAK

MY HAPPINESS - CHRIS ISAAK w/ MICHELLE BRANCH