Les Nocturnes du 14 Février 2018 en compagnie de Belkacem Rédac - Chef du magazine Rolling Stone
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 14 Février 2018 en compagnie de Belkacem Rédac - Chef du magazine Rolling Stone
THE COVER OF THE ROLLING STONE - DR. HOOK & THE MEDECINE SHOW
HEAR MY TRAIN A COMIN' - JIMI HENDRIX
ANXIETY - JASON ISBELL & THE 400 UNIT
THE LATE SHOW - JACKSON BROWNE
HEY, THAT'S ME UP ON THE JUKEBOX - JAMES TAYLOR
BORN TO RUN - BRUCE SPRINGSTEEN
BIRD ON THE WIRE - LEONARD COHEN
YOU DON'T WANT TO GET YOU ONE OF THOSE - TOMMY EMMANUEL
LIKE A ROLLING STONE - BOB DYLAN
LOVE THE ONE YOU'RE WITH - STEPHEN STILLS
PONCHO & LEFTY - TOWNES VAN ZANDT
COPPERHEAD ROAD - STEVE EARLE & THE DUKES
THE SOUND OF SILENCE - PAUL SIMON
LA MUSIQUE QUE J'AIME - JOHNNY HALLYDAY
SALT OF THE EARTH - THE ROLLING STONES
CAROLINA DRAMA - THE RACONTEURS
BE HERE NOW - RAY LA MONTAGNE