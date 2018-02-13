Les Nocturnes du 12 Février 2018
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 12 Février 2018
IN DREAMS - SIMPLE MINDS
SOON AND VERY SOON / BIG TOWN - ASHLEY CLEVELAND
JOY - BEHT HART & JOE BONAMASSA
WE'RE NOT GONNA TAKE IT - ROGER DALTREY & LONDON SYMPHONY
SEE ME FEEL ME - ROGER DALTREY & LONDON SYMPHONY
THE BOXER ( LIVE ) - PAUL SIMON
JAMES DEAN ( LIVE ) - EAGLES
MINUTE BY MINUTE ( LIVE ) - MICHAEL McDONALD
JUMPIN' JACK FLASH ( LIVE ) - THE ROLLING STONES
ALONE - TOTO
PLEASE READ THE LETTER - JIMMY PAGE & ROBERT PLANT
STEELED BLUES - JEFF BECK w/ THE YARDBIRDS