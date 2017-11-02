Les Nocturnes du 1er novembre 2017
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang du 1er novembre 2017
LET THE GOOD TIMES ROLL ( LIVE ) - JOE BONAMASSA
TRAIN KEPT A - ROLLING ( LIVE ) - JEFF BECK & STEVEN TYLER
LIGHT MY FIRE - THE DOORS
BLACK MUDDY RIVER - GREGG ALLMAN
MERCEDES BENZ - JANIS JOPLIN
MOVE OVER - JANIS JOPLIN w/ FULL TILT BOOGIE BAND
TRY ( JUST A LITTLE BIT HARDER ) - JANIS JOPLIN
ME AND BOBBY McGEE - JANIS JOPLIN & FULL TILT BOOGIE BAND
IF ALL I WAS WAS BLACK - MAVIS STAPLES
MR. O - BILL LABOUNTY
CALIFORNIA TURNAROUND - BILL LABOUNTY
LIVIN' IT UP - BILL LABOUNTY
GRAND HOTEL - PROCOL HARUM