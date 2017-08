Les Femmes donnent de la voix dans l'Heure du Jazz

publié le 27/08/2017 à 19:15

Beaucoup de nouveautés indiquent l'approche de la rentrée, et parmi ses nouveautés, beaucoup de disques de chanteuses dont on écoute quelques exemples dans l'émission, Dianne Reeves qui sera en septembre en tournée en France et c'est l'occasion de voir et d'entendre une des chanteuses de jazz dont les performances scéniques sont reconnues.

On écoute aussi dans l'émission Diana Krall, dont le nouvel album "Turn up the quiet" sorti en mai, revisite des grands standards du jazz, comme le "LOVE" de Nat King Cole. Elle sera également en concert en France en octobre, à l'Olympia à Paris, puis Monaco et Marseille.

Et écoute aussi quelques grands standards comme l'incontournable "Take Five" par le Dave Brubeck Quartet, et "Sunny Side of the Street" par Dizzy Gillepsie.



Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

> Dave Brubeck - Take Five ( Original Video)

La programmation de l'Heure du jazz

Dianne Reeves. « Nine »

Dave Brubeck. « Take Five »

Diana Krall. « L-O-V-E »

Dizzy Gillespie. « Sunny Side Of The Street »

Grant Green. « Jean de Fleur »

Kenny Burrell. « Midnight Blue »

Myles Sanko. « High On You »

Christian McBride. « It’s Your Thing »

Weather Report. « Birdland »