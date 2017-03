Les Enfoirés dans 100% Live

publié le 05/03/2017 à 16:01







Actualité Live très riche cette semaine, les Enfoirés bien sûr, mais aussi le lancement de la deuxième édition de Mon Premier Grand Studio. Le principe est simple pour participer, vous êtes un ou une jeune artiste, ou encore un groupe amateur, n'ayant pas encore signé avec une maison de disque, vous avez jusqu'au 26 mars pour déposer deux maquettes, l'une d'une composition originale, l'autre de la reprise d'une chanson connue. Un jury désignera trois lauréats, un quatrième étant désigné par le vote des internautes. Tout cela pour gagner sa participation à une émission qui sera diffusée le 17 juin, enregistrée dans le Grand Studio RTL, scène qui a vu passé les artistes les plus prestigieux.Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Album Première Mission Enfoirés

Les ENFOIRÉS 2017 - Hello

Le spectacle 2017 des Enfoirés : "MISSION ENFOIRÉS '' est en vente en double CD et DVD au profit

des restos du coeur... on compte sur vous !



Mon Premier Grand Stdudio

MON PREMIER GRAND STUDIO 2016 - Lancement de l'édition 2017

MISS AMERICA - Sometimes (Live grand studio (18/06/2016)



MISS AMERICA est l'un des 4 lauréats de MON PREMIER GRAND STUDIO 2016, destiné a distinguer de jeunes artistes sur lesquels RTL parie pour l'avenir !

Pour participez Mon Premier Grand Studio

Sur scène cette semaine

JAIN - Come (Live grand studio 06/02/2016)

Patricia KAAS - Adèle (Live grand studio 12/11/2016)

Art MENGO - Je l'ai tant aimée (les parfums de sa vie)

JEHRO - How long (Live grand studio 06/06/2015)

Nilda FERNANDEZ - Nos fiançailles (Live grand studio 09/01/2016

FAADA FREDDY - No woman, no cry (Live grand studio 17/10/2015)

MIOSSEC - Brest (Live grand studio 04/06/2016)

Les Grands albums live MIDNIGHT OIL - SCREAM IN BLUE ( 1992 )

Midnight Oil - Beds are burning ( live)

> Midnight Oil Beds Are Burning Mtv Unplugged Mars 2006 By Lok

Le meilleur du grand studio

FRERO DELAVEGA - Le chant des sirènes (Live grand studio 30/01/2016)



Frero Delavega dans Le Grand Studio RTL

Le live préféré de Stéphane Marie et Patrick Bruel

Le live préféré de ; Stéphane Marie

Prince - Diamonds and pearls

Le live préféré de Patrick Bruel

Stevie Wonder - Master Blaster (live1995)

> Stevie Wonder - Master Blaster (Jammin')

Les concerts à venir

