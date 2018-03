Le titre "Pure And Simple" de Dolly Parton est Power-Play de WRTL-Country.

publié le 30/09/2016 à 01:00

De minuit à 1h00, chaque semaine, Georges Lang ressuscite "the rock’n’roll story" à travers les légendes d’hier et d’aujourd’hui, de Led Zeppelin à Coldplay. Il nous fait aussi découvrir les futurs grands de la scène musicale internationale. Et le vendredi, c'est country !



Dolly Parton

Born free - Kid Rock

California sunrise - Jon Pardi

Love is your name - Steven Tyler

Humble and kind - Tim McGraw

Lights come on - Jason Aldean

American country love song - Jake Owen

Make you miss me - Sam Hunt

Hometown girl - Josh Turner

From the ground up - Dan + Shay

Pure and simple - Dolly Parton (Power-Play)

Whiskey on my breath - Love and theft

The devil went down to Georgia - The Charlie Daniels Band

Snapback - Old Dominion

Somewhere on a beach - Dierks Bentley

Kinda don't care - Justin Moore